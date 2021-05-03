Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Geçen haftanın başlangıcında 8,48'e kadar çıktıktan sonra 8,15'e kadar çekilen dolar/TL haftanın son günü güçlü bir yükselişle kapanışı 8,2750'den yapmıştı. Oldukça yoğun bir gündeme sahip olan bu haftanın açılışında ise dolar/TL'de yatay seyir hakim. Dolar/TL 8,27-8,28 bandında hareket ederken sakin seyrini koruyan euro/TL'de işlemler 9,97'lerden gerçekleşiyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) baş ekonomisti Robin Brooks, ABD Doları karşısında Türk Lirası için adil değer tahminini, Mart ayından bu yana ortamda yaşanan kötüleşmeden kaynaklı olarak 7,50'den 9,50'ye yükselttiklerini bildirdi.

Gözler enflasyon rakamlarında

Merkez Bankası faiz kararının izleneceği yeni haftanın ilk gününde enflasyon ve dış ticaret verileri takip edilecek. Yurt dışı piyasalarda veri akışı bazı ülkelerdeki tatiller nedeniyle sakin geçecek.

Piyasalarda nisan ayı enflasyonunda aylık artış tahmini yüzde 1,80 civarında yoğunlaşıyor. Enflasyon Mart ayında aylık yüzde 1,08, yıllık yüzde 16,19 artış göstermişti.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde haftaya önemli bir veriyle başlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Nisan ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıklayacak (10.00).

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımlarıyla “Nisan Ayı İhracat Rakamları Basın Açıklaması”nı yapacak (11.30).

Yurt dışı piyasalarda imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri öne çıkıyor. Gün boyu 25 ülkeden PMI verileri gelecek. ABD'de inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI (17.00) verileri bulunuyor.

Kaynak: Dunya Gazetesi