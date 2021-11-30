Dolar/TL yeniden 13'ü aştı
Yeni güne 12,89 seviyelerinden başlayan kur, saat 12:44'te 13 seviyesinin üzerine çıktı.
Altın-Döviz 30.11.2021, 12:54
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününü 12,70'li seviyelerde kapatmasının ardından sabah açılışı 12,89'lardan yaptı.
Gün içinde 12,77'ye kadar gerileyen kur, saat 12:44 itibarıyla 13 seviyesini geçti.
Dolar/TL, bugün için şu ana kadar en yüksek 13,0206 seviyesini gördü.
Saat 12:51'de 14,7947'ye ulaşan euro/TL de şu dakikalarda 14,76 üzerinde seyrediyor.
Gram altının satış fiyatı ise 751 lira düzeyinde bulunuyor.
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