Dolar/TL yeniden 13'ü aştı

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününü 12,70'li seviyelerde kapatmasının ardından sabah açılışı 12,89'lardan yaptı.

Gün içinde 12,77'ye kadar gerileyen kur, saat 12:44 itibarıyla 13 seviyesini geçti.

Dolar/TL, bugün için şu ana kadar en yüksek 13,0206 seviyesini gördü.

Saat 12:51'de 14,7947'ye ulaşan euro/TL de şu dakikalarda 14,76 üzerinde seyrediyor.

Gram altının satış fiyatı ise 751 lira düzeyinde bulunuyor.