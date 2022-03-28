Döviz kurları düştü
Önceki haftayı 14,85'ten kapatan dolar/TL bugüne 14,83, kapanışta 16,36 olan avro/TL ise 16,25 seviyesinden başladı.
Altın-Döviz 28.03.2022, 09:54
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8340 liradan, avro 16,2500 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 14,8320 liradan alınan dolar 14,8340 liradan satılıyor. 16,2480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2500 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8530 lira, avronun satış fiyatı ise 16,3600 lira olmuştu.
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