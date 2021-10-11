Döviz kurları düşüşte
Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL 8,9420, avro/TL ise 10,3550 seviyelerinde bulunuyor.
Altın-Döviz 11.10.2021, 09:19
İstanbul serbest piyasada dolar 8,9420 liradan, avro 10,3550 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,9400 liradan alınan dolar, 8,9420 liradan satılıyor. 10,3530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3550 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,9370 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3360 lira olmuştu.
Dolar/TL 8 Ekim gece yarısından hemen önce 8,99'a tırmanmış, aynı dakikalarda avro/TL de 10,40 seviyesine yaklaşmıştı.
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