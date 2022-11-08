Döviz kurları geriledi
Önceki gün 18,58'den kapanan dolar/TL bu sabah 18,52, kapanışta 18,57 olan avro/TL de yine 18,52 seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 08.11.2022, 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5250 liradan, avro 18,5200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,5230 liradan alınan dolar 18,5250 liradan satılıyor. 18,5180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,5200 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5850 lira, avronun satış fiyatı ise 18,5730 lira olmuştu.
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