Döviz kurları güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,5890 liradan, avro 17,9790 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 21.07.2022, 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 17,5890 liradan, avro 17,9790 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,5870 liradan alınan dolar 17,5890 liradan satılıyor. 17,9770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,9790 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,5860 lira, avronun satış fiyatı ise 17,9690 lira olmuştu.
24
açık
Günün Anketi Tümü