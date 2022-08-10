Döviz kurları güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9200 liradan, avro 18,2990 liradan günün açılışını yaptı
Altın-Döviz 10.08.2022, 09:07
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9200 liradan, avro 18,2990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9180 liradan alınan dolar 17,9200 liradan satılıyor. 18,2970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2990 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3410 lira olmuştu.
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