Döviz kurları güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6360 liradan, avro 19,6180 liradan yeni günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 02.12.2022, 09:18
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6360 liradan, avro 19,6180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6340 liradan alınan dolar 18,6360 liradan satılıyor. 19,6160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,6180 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6350 lira, avronun satış fiyatı ise 19,6130 lira olmuştu.
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