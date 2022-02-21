Döviz kurları hafif geriledi
Geçen haftayı 13,64'ten kapatan dolar/TL yeni günde 13,60, kapanışta 15,49 olan avro/TL ise 15,47 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 21.02.2022, 09:14
İstanbul serbest piyasada dolar 13,6080 liradan, avro 15,4720 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 13,6060 liradan alınan dolar 13,6080 liradan satılıyor. 15,4700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4720 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6480 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4950 lira olmuştu.
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