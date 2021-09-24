Döviz kurları hızla yükseliyor

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinin ardından dolarda hızlı bir yükseliş yaşandı. Dün 8.80 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören kur, bugüne de rekorla başladı. Kur 8.85 seviyesini aştı.

Dolar saat 10.00 itibarıyla 8.8554'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10.3892'ten, sterlin ise 12.1369'dan alıcı buluyor.