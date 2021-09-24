Döviz kurları hızla yükseliyor
Önceki gün Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz kararıyla 8,80 lira seviyesini aşan dolar, yeni günde bu seviyeyi de geride bırakarak 8,85'in üzerine çıktı.
Altın-Döviz 24.09.2021, 09:55 24.09.2021, 11:33
Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinin ardından dolarda hızlı bir yükseliş yaşandı. Dün 8.80 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören kur, bugüne de rekorla başladı. Kur 8.85 seviyesini aştı.
Dolar saat 10.00 itibarıyla 8.8554'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10.3892'ten, sterlin ise 12.1369'dan alıcı buluyor.
18
açık
Günün Anketi Tümü