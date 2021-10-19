Döviz kurları sürekli rekor kırıyor

Dolar/TL kuru bu sabah 9,3745 ile yeni zirveyi gördü.

Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentileri kuvvetleniyor. Merkez'in Eylül'deki 100 bp faiz indiriminin ardından bu ay da 50 bp faiz indirimi yapması bekleniyor ve toplantıdan önce kurdaki yükseliş de hızlanıyor.

Günlük bazda sekiz gün üst üste rekor yükseliş yaşayan kurda toplantı öncesi 9,45-9,50 aralığı yakından takip ediliyor.

Merkezin piyasa beklentilerine karşın faizlerde değişiklik yapmaması durumunda yükseliş ivmesi azalabilir. Fakat beklenti üzeri bir faiz indiriminin ise yükselişi daha da güçlendirmesi söz konusu olabilir.

Eylül ayında para politikasında manşet yerine çekirdek enflasyona geçilmesi, ardından faiz indirilmesi ve son açıklamaların faiz indiriminin devam edeceği beklentisi yaratmasıyla TL, dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu ve hem kur rekor seviyelere yükseldi hem de liranın yıl içi kaybı %25'i aştı.

PPK öncesi oynaklığın devam etmesi beklenirken euro/TL de 10,92 ile rekor tazeledi ve sepet kur 10,14'e yükseldi.

Investing