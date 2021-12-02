Döviz kurları yeni günde yükseldi
Önceki günü 13,29 seviyelerinden kapatan dolar/TL 13,47, kapanışta 15,08'lerde olan avro/TL ise 15,26'dan işlem görüyor.
Altın-Döviz 02.12.2021, 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 13,4740 liradan, avro 15,2650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,4720 liradan alınan dolar 13,4740 liradan satılıyor. 15,2630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2650 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,2970 lira, avronun satış fiyatı ise 15,0850 lira olmuştu.
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