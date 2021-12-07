Döviz kurları yeni güne düşüşle başladı
Önceki gün 13,78'den kapanan dolar/TL 13,73 seviyesinde, kapanışta 15,57 olan avro/TL de 15,51 düzeyinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 07.12.2021, 09:20
İstanbul serbest piyasada dolar 13,7300 liradan, avro 15,5160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,7280 liradan alınan dolar 13,7300 liradan satılıyor. 15,5140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7840 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5710 lira olmuştu.
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