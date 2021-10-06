Döviz kurları yeni güne yüksek başladı
Önceki günü 8,8680'den kapatan dolar/TL 8,89, kapanışta 10,2820 olan avro/TL ise 10,31 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 06.10.2021, 09:30
İstanbul serbest piyasada dolar 8,8920 liradan, avro 10,3100 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,8900 liradan alınan dolar, 8,8920 liradan satılıyor. 10,3080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3100 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2820 lira olmuştu.
AA
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