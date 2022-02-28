Döviz kurları yükseldi
Geçen haftayı 13,88'den kapatan dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 14,10, kapanışta 15,60 olan avro/TL ise 15,74 seviyesine çıktı.
Altın-Döviz 28.02.2022, 09:07
İstanbul serbest piyasada dolar 14,1030 liradan, avro 15,7440 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 14,1010 liradan alınan dolar 14,1030 liradan satılıyor. 15,7420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,7440 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8830 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6030 lira olmuştu.
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü