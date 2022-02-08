Döviz kurları yükseldi
Önceki gün 13,58 seviyesinden kapanan dolar/TL yeni günde 13,61'e, kapanışta 15,52 olan avro/TL ise 15,54'e çıktı.
Altın-Döviz 08.02.2022, 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 13,6160 liradan, avro 15,5410 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,6140 liradan alınan dolar 13,6160 liradan satılıyor. 15,5390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5410 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5830 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5220 lira olmuştu.
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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