Döviz kurları yükseliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının devam etmesi ve küresel büyük şirketlerin de Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamayı sürdürmesi ile emtia fiyatlarındaki yükseliş artarken risk iştahında da düşüş yaşanıyor. Dolar, yen, frank ve altın gibi güvenli varlıklara olan talebin artması ile para birimlerinde de düşüş görülüyor. ABD Dolar Endeksi’nin 97,50 ile Temmuz 2020 zirvesine yeniden yükselmesi, EUR/USD paritesinin 1,11 altına gerilemesi ve rubledeki kaybın etkisiyle bugün gelişen ülke paraları düşüşte.

USD/TRY kuru, geçen hafta 14,68’e yükselmesinin ardından haftayı 13,84’ten kapattı. Dün 13,90 üzerine çıkan kur bugün %1’lik artışla 14,0848’e yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin giderek hızlanması ve yarın açıklanacak enflasyonun %50 üzerine çıkarak yükselmeye devam edeceği beklentisiyle bugün kurda yükseliş var. Gün içi oynaklıkta 14,20 en yakın direnç olarak izlenirken 13,80’li seviyeler ise sakinlik için önemli bölge olarak görülüyor.

Son haftalarda dövizde yatay seyir olmasına karşın enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın devam etmesiyle yurt içinde enflasyonun da bu kalemlerin ağırlığıyla artması bekleniyor. Yarın açıklanacak Şubat ayı enflasyon beklentisi %52 ve dün açıklanan öncü olan İstanbul enflasyonu %55’i aştı.

Şubat ayında enerji fiyatlarındaki ralli ve çok fazla olmasa da kurda yukarı yönlü hareket olması nedeniyle enflasyonun Mart ayında da yüksek kalması bekleniyor. Veri öncesi bugün küresel risklerin doları güçlendirmesiyle kurda yükseliş yaşanıyor.

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