Döviz kurları yükselmeye devam ediyor
Önceki günü 9,47 seviyelerinden kapatan dolar/TL sabah saatlerinde 9,50, kapanışta 11,02'lerde seyreden avro/TL ise 11,05 üzerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 22.10.2021, 09:17 22.10.2021, 09:31
İstanbul serbest piyasada dolar 9,5000 liradan, avro 11,0550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,4980 liradan alınan dolar, 9,5000 liradan satılıyor. 11,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,0550 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,4770 lira, avronun satış fiyatı ise 11,0290 lira olmuştu.
AA
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