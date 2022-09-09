Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2390 liradan, avro 18,3630 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 09.09.2022, 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2390 liradan, avro 18,3630 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,2370 liradan alınan dolar 18,2390 liradan satılıyor. 18,3610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,3630 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,2350 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1710 lira olmuştu.
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