banner39

Döviz kurlarında ilk rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2570 liradan, avro 18,1890 liradan güne merhaba dedi.

Altın-Döviz 15.09.2022, 09:15
Döviz kurlarında ilk rakamlar

stanbul serbest piyasada dolar 18,2570 liradan, avro 18,1890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,2550 liradan alınan dolar 18,2570 liradan satılıyor. 18,1870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1890 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,2400 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2430 lira olmuştu.

#dolar #Avro
Yorumlar (0)
20
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?