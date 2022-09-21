Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 18,3140 liradan, avro 18,2230 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 21.09.2022, 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 18,3140 liradan, avro 18,2230 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,3120 liradan alınan dolar 18,3140 liradan satılıyor. 18,2210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2230 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,3110 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3030 lira olmuştu.
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