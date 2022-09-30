Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5490 liradan, avro 18,2320 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 30.09.2022, 09:36
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5490 liradan, avro 18,2320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,5470 liradan alınan dolar 18,5490 liradan satılıyor. 18,2300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2320 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5300 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0410 lira olmuştu.
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