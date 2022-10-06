Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5710 liradan, avro 18,4290 liradan yeni günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 06.10.2022, 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5710 liradan, avro 18,4290 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,5690 liradan alınan dolar 18,5710 liradan satılıyor. 18,4270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4290 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5820 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3100 lira olmuştu.
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