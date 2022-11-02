Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6180 liradan, avro 18,4090 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 02.11.2022, 09:13
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6180 liradan, avro 18,4090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6160 liradan alınan dolar 18,6180 liradan satılıyor. 18,4070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4090 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6180 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3990 lira olmuştu.
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