Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5660 liradan, avro 19,1240 liradan yeni günün açılışını yapı.
Altın-Döviz 14.11.2022, 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5660 liradan, avro 19,1240 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 18,5640 liradan alınan dolar 18,5660 liradan satılıyor. 19,1220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,1240 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,5450 lira, avronun satış fiyatı ise 19,1200 lira olmuştu.
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