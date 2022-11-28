Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6250 liradan, avro 19,2810 liradan yani haftanın açılışını yaptı.
Altın-Döviz 28.11.2022, 09:14
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6250 liradan, avro 19,2810 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,6230 liradan alınan dolar 18,6250 liradan satılıyor. 19,2790 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,2810 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6400 lira, avronun satış fiyatı ise 19,3460 lira olmuştu.
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