Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6370 liradan, avro 19,8060 liradan yeni günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 14.12.2022, 09:03
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6370 liradan, avro 19,8060 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6350 liradan alınan dolar 18,6370 liradan satılıyor. 19,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,8060 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6460 lira, avronun satış fiyatı ise 19,8400 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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