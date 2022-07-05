Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 16,8420 liradan, avro 17,5770 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 05.07.2022, 09:21
İstanbul serbest piyasada dolar 16,8420 liradan, avro 17,5770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 16,8400 liradan alınan dolar 16,8420 liradan satılıyor. 17,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,5770 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 16,8310 lira, avronun satış fiyatı ise 17,5630 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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