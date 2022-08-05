Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9500 liradan, avro 18,3610 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 05.08.2022, 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9500 liradan, avro 18,3610 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9480 liradan alınan dolar 17,9500 liradan satılıyor. 18,3590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,3610 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9450 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2930 lira olmuştu.
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