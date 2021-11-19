Döviz kurlarında son durum
Faiz kararı öncesi 10,48'e kadar gerileyen dolar, kararla birlikte 10,99'la rekor tazeledi. Dün 11,0635 lira ile kapanış yapan dolar, yeni günde artışını sürdürüyor. Peki, dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Euro kaç TL?
Altın-Döviz 19.11.2021, 09:02
Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi yönündeydi. Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi. Artış gösteren dolar ne kadar? Bugün dolar kaç TL?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar alış: 11,1033
Dolar satış: 11,1743
EURO KAÇ TL?
Önceki kapanışı 12,5678 liradan yapan dolar, güne yükselişle başladı.
Euro alış: 12,6118
Euro satış: 12,7069
Kaynak: Sondakika
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