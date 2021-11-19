Döviz kurlarında son durum

Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi yönündeydi. Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi. Artış gösteren dolar ne kadar? Bugün dolar kaç TL?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar alış: 11,1033

Dolar satış: 11,1743

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışı 12,5678 liradan yapan dolar, güne yükselişle başladı.

Euro alış: 12,6118

Euro satış: 12,7069

Kaynak: Sondakika