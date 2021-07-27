Döviz kurlarında son durum

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,5625 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5625 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

27 Temmuz Salıyani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,5650 TL

Dolar alış fiyatı : 8,5600 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,5600 lira seviyesinde kapattı.

27 Temmuz Salıgünü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 10,1000 TL

Euro alış fiyatı : 10,0900 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,8616 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,8024 şeklinde belirlendi.