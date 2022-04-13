Döviz kurlarındaki gerileme devam ediyor
Dün 14,58 seviyesinde kapanan dolar/TL yeni günde 14,57, kapanışta 15,87 olan avro/TL ise 15,81'den işlem görüyor.
Altın-Döviz 13.04.2022, 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 14,5760 liradan, avro 15,8110 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,5740 liradan alınan dolar 14,5760 liradan satılıyor. 15,8090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8110 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,5870 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8710 lira olmuştu.
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