Döviz kurlarındaki yükseliş devam ediyor
Önceki haftanın son işlem gününü 14,26 seviyesinde tamamlayan dolar/TL yeni haftaya 14,28'den başladı. Kur, gece saatlerinde 14,40 seviyesini aştıktan sonra geri geldi.
Altın-Döviz 07.03.2022, 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 14,2820 liradan, avro 15,5400 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 14,2800 liradan alınan dolar 14,2820 liradan satılıyor. 15,5380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5400 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,2680 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5820 lira olmuştu.
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