Döviz kuruları tarihi seviyelerinin hemen altında

Yurt içinde büyüme verileri günün en önemli verisi olarak ön plana çıkarken kademeli normalleşme sürecinde yeni adımların ve takvimin açıklanmasının beklendiği Kabine toplantısı izlenecek. Yurt dışı piyasalarda ise ABD ve İngiltere piyasalarının tatil olduğu haftanın ilk gününde Almanya enflasyonu ve OECD'nin 37 ülkeye ilişkin ekonomik görünüm raporu açıklanacak.

Geçen haftanın son işlem gününde 8,6136 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, oldukça kritik verilerin açıklanacağı haftaya 8,57 düzeyinde yatay bir başlangıç yapıyor. Euro/TL ise haffif yukarı yönlü hareketle 10,46-10,47'lerde değerleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde yeni haftaya önemli bir veri ile başlanacak. TÜİK, yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin GSYH rakamlarını açıklayacak (10.00).

Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9, yılın tamamında yüzde 1,8 büyümüştü. Beklentiler ilk çeyrek bazında yüzde 6,5; 2021 yılı için ise yüzde 5,5 büyüme yönünde oluştu.

TÜİK motorlu kara taşıtları verilerini de açıklayacak. (10.00)

Almanya'dan gelecek enflasyon verileri, Avrupa'nın en ön plana çıkan gündemi olacak (12.30). Almanya'da Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 2,0 artış göstermişti.

OECD'nin 37 üye ülkeye ilişkin tahminlerini içeren "Ekonomik Görünüm Raporu" açıklanacak (12.00).

ABD ve İngiltere piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacaklar.

Kaynak: Dunya