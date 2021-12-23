Döviz mevduatları geçen hafta yüzde 66'yı geçti

İlgili haftada yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduat hesapları 6,14 milyar dolar artarak 231,87 milyar dolardan 237,79 milyar dolara yükselerek Eylül sonrası en yüksek seviyeye çıktı.

Toplam döviz mevduatları içinde en yüksek paya sahip olan gerçek kişilerin mevduatları son haftada 4,6 milyar dolar artarak 146,50 milyar dolara yükselirken tüzel kişilerin mevduatları da 1,5 milyar dolar artışla 91,28 milyar dolara çıktı.

Döviz kurlarının rekor tazelediği işlem haftasında yabancı para mevduatlarında son derece yüksek oranda artış oldu. Fakat bu hafta başında döviz kurları rekor seviyeleri görmesinin ardından çok sert düşüşe geçti. USD/TRY kuru 18,40 seviyesinden 10,22'ye geriledi. TL mevduatlarının da dövize endekslenmesiyle bu hafta döviz mevduatlarında büyük düşüş yaşanması bekleniyor. Bu haftanın verisi 25 Aralık'ta açıklanacak.

17 Aralık haftasında TL mevduatlardaki değişim ise şöyle oldu:

1 trilyon 891 milyar lira olan TL mevduatlar son haftada 60 milyar düşüşle 1 trilyon 831 milyar liraya gerieldi ve toplam veduatlar içinde dövizin payı %66,39'a yükselirken TL'nin payı %33,61'e geriledi.

Aralık ayı içinde kurdaki yükselişe döviz satışı ile müdahale eden TCMB'nin net uluslaraası rezervleri son haftada 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi.

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