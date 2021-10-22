Döviz ve altın çıldırdı
Hem döviz kurlarında hem de altında çok hızlı bir şekilde yükseliş görülüyor.
Altın-Döviz 22.10.2021, 09:49 22.10.2021, 10:27
Saat 10:24 itibarıyla dolar/TL 9,65, euro/TL ise 11,24 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
İngiliz sterlini 13,32'yi geçti.
Altının gram fiyatı da 556 lirayı aşmış durumda.
Uluslararası finans kuruluşları Türkiye'de faiz indirimlerinin devam edeceğini düşünüyor ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ediyor.
Hal böyleyken kurların yeni zirvelere ulaşacağı öngörülüyor.
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