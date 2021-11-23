Döviz ve altında ani yükseliş

Dolar/TL açılışta 11,40 seviyelerinde yer alıyordu ancak saat 09.00 sonrası hızla yükselişe geçti ve aniden 11,74'ün üzerine tırmandı. Bu seviye kurda yeni rekor.

Aynı dakikalarda euro/TL de 12,81'lerden 13,20'ye fırladı.

Dolardaki ani yükselişin de desteğiyle gram altın ise 663 lira seviyesinden çok hızlı bir şekilde 681 liranın üzerine çıktı.