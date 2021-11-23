Döviz ve altında ani yükseliş
Yeni güne 11,40 seviyesinden başlayan dolar/TL dakikalar önce bir anda 11,74'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.
Altın-Döviz 23.11.2021, 09:24 23.11.2021, 09:49
Dolar/TL açılışta 11,40 seviyelerinde yer alıyordu ancak saat 09.00 sonrası hızla yükselişe geçti ve aniden 11,74'ün üzerine tırmandı. Bu seviye kurda yeni rekor.
Aynı dakikalarda euro/TL de 12,81'lerden 13,20'ye fırladı.
Dolardaki ani yükselişin de desteğiyle gram altın ise 663 lira seviyesinden çok hızlı bir şekilde 681 liranın üzerine çıktı.
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