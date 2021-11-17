Döviz ve altında yeni rekorlar geldi

Merkez Bankası yarın merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ay 200 baz puan indirime giden Merkez'in bu ay da indirime devam edeceği beklentisi nedeniyle TL'de değer kaybı yaşanıyor, döviz ve altın rekor üstüne rekor kırıyor.

Cuma günü 10 lira sınırını aşan ve haftaya 10.08'den başlayan dolar, dün günü 10.27'den tamamladı. Yükselişini yeni güne taşıyan dolar, bugün 10,50 sınırını da aştı. Kur saat 17.20 itibarıyla 10,64'le rekor tazeledi. Aynı dakikalarda euro 12,04'le, gram altın ise 637 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

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