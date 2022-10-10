Dövizde gerileme
Geçen haftayı 18,58'den kapatan dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 18,56, kapanışta 18,18 olan avro/TL ise 18,04 seviyesinde yer alıyor.
Altın-Döviz 10.10.2022, 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5680 liradan, avro 18,0410 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,5660 liradan alınan dolar 18,5680 liradan satılıyor. 18,0390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0410 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,5820 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1850 lira olmuştu.
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