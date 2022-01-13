Dün akşam düşen döviz kurları bu sabah tekrar yükseldi

Dolar/TL, 13,70 civarında seyrederken dün saat 18:00'dan sonra düşmeye başladı ve 13,16'lı seviyelere kadar geriledi. Kur, Sabah 06:30 itibarıyla tekrar yükselmeye başladı ve şu an 13,65 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise aynı zaman diliminde 15,05 seviyesini gördükten sonra bugün yeniden 15,64'e çıktı.

Sterlin/TL de 18,03 ile 18,74 arasında dalgalandı.

Son olarak gram altının satış fiyatı söz konusu zaman aralığında en düşük 771 TL seviyesini gördü. Değerli metal şu sıralar 801 TL üzerinde işlem görüyor.