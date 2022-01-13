Dün akşam düşen döviz kurları bu sabah tekrar yükseldi
Önceki gün saat 18:00 itibarıyla düşüşe geçen kurlar, yaklaşık 12 saat düşük seviyede kaldıktan sonra yeniden eski konumuna geri dönmeye başladı.
Altın-Döviz 13.01.2022, 09:18
Dolar/TL, 13,70 civarında seyrederken dün saat 18:00'dan sonra düşmeye başladı ve 13,16'lı seviyelere kadar geriledi. Kur, Sabah 06:30 itibarıyla tekrar yükselmeye başladı ve şu an 13,65 seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise aynı zaman diliminde 15,05 seviyesini gördükten sonra bugün yeniden 15,64'e çıktı.
Sterlin/TL de 18,03 ile 18,74 arasında dalgalandı.
Son olarak gram altının satış fiyatı söz konusu zaman aralığında en düşük 771 TL seviyesini gördü. Değerli metal şu sıralar 801 TL üzerinde işlem görüyor.
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parçalı bulutlu
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