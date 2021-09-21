Dün yükselen dolar bugün düşüşe geçti

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 8,6725 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 8,6343 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,40 düşüşle 10,1300'ten, sterlin/TL de yüzde 0,33 azalışla 11,8050'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 93,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1730'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda kısmen azalan risk algısıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazandığını bildirdi.

Bugün, ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, Çinli Evergrande şirketine ilişkin haber akışının da varlık fiyatlarını etkilemeye devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

AA