En çok dolar kazandırdı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde haziranda en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,95 ile dolarda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, haziranda en yüksek aylık reel getiri TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,95 ile dolarda gerçekleşti. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde dolar yüzde 1,06 yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 1,85, avro yüzde 1,86, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,61, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,86 ile kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 0,15 ve avro yüzde 0,14 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63, DİBS yüzde 0,71 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,93 kaybettirdi.

Üç aylık değerlendirmelerde de külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,11, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,44 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Söz konusu dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,02 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre, dolar TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,98 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 8,49 oranında kaybettirdi.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,02 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde avro TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,08 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,35 oranında kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altında yüzde 6,52, BIST 100 endeksinde yüzde 10,98, dolarda yüzde 11,58, mevduat faizinde (brüt) yüzde 24,24 ve DİBS'de yüzde 30,74 oranlarında kayıp gerçekleşti.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 13,66, BIST 100 endeksi yüzde 8,23 ve dolar yüzde 7,50 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,89 ve DİBS yüzde 15,79 kaybettirdi.

AA