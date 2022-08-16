Euro/TL'de düşüş var
Düne göre yatay seyrini sürdüren dolar/TL 17,96'dan işlem görürken, kapanışa kıyasla yüzde 0,37 gerileyen euro/TL 18,25 seviyesinde yer alıyor.
Altın-Döviz 16.08.2022, 09:53
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9630 liradan, avro 18,2560 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9610 liradan alınan dolar 17,9630 liradan satılıyor. 18,2540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2560 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3250 lira olmuştu.
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