Geçen ay en çok dolar kazandırdı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2021 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,87, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,71 oranlarıyla Amerikan dolarında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %1,54 ve Euro %0,39 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %3,86, BIST 100 endeksi %4,39 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %5,74 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %4,37 ve Euro %3,18 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %1,18, BIST 100 endeksi %1,73 ve DİBS %3,12 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Amerikan doları, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %1,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,95 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde %3,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %6,66 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,35 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde %2,36 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %16,12 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları %20,70, Euro %21,87, mevduat faizi (brüt) %24,17, külçe altın %26,07 ve DİBS %28,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları %3,22, Euro %4,65, mevduat faizi (brüt) %7,46, külçe altın %9,78 ve DİBS %12,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.