Geçen ay en çok dolar kazandırdı

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,87, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,71 oranlarıyla Amerikan dolarında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %1,54 ve Euro %0,39 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %3,86, BIST 100 endeksi %4,39 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %5,74 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %4,37 ve Euro %3,18 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %1,18, BIST 100 endeksi %1,73 ve DİBS %3,12 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Amerikan doları, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %1,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,95 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde %3,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %6,66 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,35 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde %2,36 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %16,12 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları %20,70, Euro %21,87, mevduat faizi (brüt) %24,17, külçe altın %26,07 ve DİBS %28,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları %3,22, Euro %4,65, mevduat faizi (brüt) %7,46, külçe altın %9,78 ve DİBS %12,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.