Gram altın 1021 liraya yükseldi

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,7 artışla 1.014 liradan tamamlayarak 8 Mart'tan bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.021 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.840 liradan satılıyor.

Dün, ABD'de ISM imalat endeksinin 50,9 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ile yükselişi ivme kazanan altının ons fiyatı, günü yüzde 2,3 değer kazancıyla 1.700 dolardan tamamladı. Yaklaşık 7 ayın en hızlı yükselişini gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.710 dolardan işlem görüyor.

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, küresel tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün de risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağladığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), dün yayımladığı raporda, gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi. UNCTAD'ın raporunun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ABD Merkez Bankası'nı (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı olmaya ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün yatırımcıların odağında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.680 doların destek, 1.730 ve 1750 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.