Çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün dolar kurunun son altı ayın en düşüğüne gerilemesine paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 429,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 422 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 692 lira, cumhuriyet altını da 2.828 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.847 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

AA