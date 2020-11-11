Gram altın 488 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 488,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 491,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 488,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını da 3.277 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.876 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaştığını belirterek, söz konusu teşvik adımlarının ve gerileyen dolar endeksinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Bununla birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede Türk lirası satım yönünde gerçekleştirilecek para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerde limitleri artırdığını dile getiren analistler, kararın dolar kurunu aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA