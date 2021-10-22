Gram altın 560 liraya dayandı

Dünyada enflasyonun yükselmesinden destek alan ons altın, bu hafta tahvil faizindeki artışa karşın bu hafta %2,2 primlendi. Ons fiyatı bugün 1.807 dolara çıkarak 15 Eylül sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'de yüksek kalan enflasyon ve istihdamda da beklenti altında artış olması ile 1.800 dolar denemesi yapan fiyat, sonrasında 1.760'lı seviyelere gerilemişti, fakat bu hafta fiyattaki yükseliş hızlandı.

Platin, paladyum, alüminyum, bakır, kalay gibi birçok emtia grubunda yükseliş devam ederken altın ve gümüş bu yükselişe katılamamıştı. Fakat son ayda enflasyon endişelerinin artması ile talep de yükseldi ve altın bir ayın zirvesine çıkarken gümüş de 7 Eylül sonrası zirveye çıktı.

Eylül ayında %10 değer kaybeden gümüş Ekim ayında %11'e yakın primlenerek geçen ayki zararını sildi ve fiyat bugün 24,61 dolara çıktı. Değerli metallerde bugün vadeli işlemlerde yükseliş sürerken Brent petrol de yeniden 85,0 dolar seviyesine çıktı.

Günün ilk yarısında USD/TRY kurunun rekor kırmasıyla Türkiye iç piyasada altın fiyatları da zirve yaptı, son saatte ise dolar kuru 9,60 yakınında işlem görürken onsun 1.800 doları aşması ile gram altın fiyatı 558 TL, çeyrek altın ise 915 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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