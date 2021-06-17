Gram altın bugün kaç lira?
İnişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle vatandaşların sıkça takip ettiği güvenli liman altında fiyatlar merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın-Döviz 17.06.2021, 08:45
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar en güvenilir yatırım aracı olarak gördükleri sarı metalin canlı ve güncel rakamlarını araştırıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber inişli çıkışlı grafiğe sahip olan canlı rakamlar da bu noktada önem kazanıyor. Buna göre; 17 Haziran 2021 cumhuriyet, , yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeler…
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 503,80
SATIŞ(TL) 503,88
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 815,00
SATIŞ(TL) 832,00
YARIM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ(TL) 1.628,00
SATIŞ(TL) 1.663,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
ALIŞ(TL) 3.253,00
SATIŞ(TL) 3.315,00
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