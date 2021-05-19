Gram altın bugün ne kadar oldu?

Altın piyasasında haftanın üçüncü gününde de geçtiğimiz günlerde yaşanan yukarı yönlü değişimin etkileri sürüyor. Son dönemde yaşanan artışla birlikte 500 lira barajını aşan gram altın bu seviyenin üzerindeki konumunu devam ettiriyor mu? İşte altın piyasasında 19 Mayıs Çarşamba gününe ait son veriler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dolar kurunun 8,36 lira seviyelerinde yer alması ve ons altının yüzde değer kazanarak bin 868 dolara yükselmesiyle birlikte gram altın 500 liraya ulaştı. Haftanın üçüncü gününde gram altın 502 TL’de konumlandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcısının tercihlerinden olan çeyrek altın bugün 804 liradan alınırken aynı dakikalarda 825 liradan satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son dönemdeki artışla beraber 3 bin liranın üzerindeki konumunu iyice güçlendiren cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 196 liradan alınırken 3 bin 289 liradan da satışa sunuluyor.

Kaynak: CNN Türk